Svizzera, chance dal primo minuto per Okafor contro Israele

vedi letture

La Svizzera questa sera alle 20.45 sfida Israele in una sfida decisiva per la qualificazione a Euro 2024: con una vittoria i rossocrociati strapperebbero il pass per la Germania. Per farlo il CT elvetico si affida anche a Noah Okafor che partirà dal primo minuto e con il numero 9 sulla schiena: una grande chance per l'attaccante rossonero.