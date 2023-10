Svizzera, Okafor convocato per le gare contro Israele e Bielorussia

Il ct della Svizzera, Murat Yakin, ha convocato 23 giocatori per le prossime due sfide valide per le qualificazioni ai prossimi Europei contro Israele (12 ottobre) e Bielorussia (15 ottobre). Nella lista è presente anche un giocatore del Milan, vale a dire l'attaccante Noah Okafor, gò autore di due reti in questa prima parte di stagione con la maglia rossonera.