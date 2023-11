Svizzera, Okafor dovrebbe partire dalla panchina contro Israele

Secondo RSI, Noah Okafor dovrebbe partire dalla panchina questa sera nel match valido per le qualificazioni a Euro 2024 che la sua Svizzera giocherà contro Israele (gara in programma alle 20.45 a Felcsut in Ungheria. Questa la probabile formazione del ct Yakin: (4-3-3) Sommer; Fernandes, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Zakaria, Xhaka; Shaqiri, Amdouni, Vargas.