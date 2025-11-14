Svizzera U21, il rossonero Athekame titolare contro la Francia
Tra poco, alle 19.30, la Svizzera Under 21 di Zachary Athekame giocherà a Losanno contro la Francia in una gara valida per le qualificazioni all'Europeo di categoria del 2027. L'esterno del Milan partirà dal primo minuto come terzino destro della difesa a quattro schierata dal ct Stauch. Il successivo impegno della nazionale svizzera è invece in programma martedì 18 novembre ore 19.30 in casa del Lussemburgo.
Questi gli impegni della Svizzera U21 in quest sosta di novembre:
Svizzera-Francia, venerdì 14 novembre ore 19.30, Losanna - Qualificazioni Europeo U21 2027
Lussemburgo-Svizzera, martedì 18 novembre ore 19.30, Lussemburgo - Qualificazioni Europeo U21 2027
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
