Svizzera U21, il rossonero Athekame titolare contro la Francia
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:08News
di Enrico Ferrazzi

Tra poco, alle 19.30, la Svizzera Under 21 di Zachary Athekame giocherà a Losanno contro la Francia in una gara valida per le qualificazioni all'Europeo di categoria del 2027. L'esterno del Milan partirà dal primo minuto come terzino destro della difesa a quattro schierata dal ct Stauch. Il successivo impegno della nazionale svizzera è invece in programma martedì 18 novembre ore 19.30 in casa del Lussemburgo. 

Questi gli impegni della Svizzera U21 in quest sosta di novembre:

Svizzera-Francia, venerdì 14 novembre ore 19.30, Losanna - Qualificazioni Europeo U21 2027

Lussemburgo-Svizzera, martedì 18 novembre ore 19.30, Lussemburgo - Qualificazioni Europeo U21 2027
 