Svolta in Serie B: Maria Marotta primo arbitro donna

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - Maria Marotta, della sezione di Sapri, entrerà nella storia come prima donna chiamata ad arbitrare una partita di serie B. La 37enne campana è stata infatti designata per dirigere l'incontro Reggina-Frosinone, valida per l'ultima giornata del campionato cadetto, in programma lunedì prossimo allo stadio Granillo di Reggio Calabria. Marotta fa parte dell'organico degli arbitri di Serie C ma è stata dirottata nella categoria superiore grazie alla norma da poco introdotta che lo consente e che consentirà il 'salto' in questo turno di campionato anche a Zufferli, che dirigerà Vicenza-Reggiana, e Marcenaro, designati per Pisa-Entella. (ANSA).