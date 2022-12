Svolta scommesse? Il Ministro Abodi valuta abolizione del divieto di sponsorizzazione del betting

Fonte: tuttomercatoweb.com

Fra i prossimi obiettivi del Ministro dello Sport Andrea Abodi, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, ci potrebbe essere anche quello di eliminare il divieto di sponsorizzazione per le aziende di betting, una scelta legata ad un vecchio decreto che ora potrebbe essere superata per dare respiro ai conti dei club di Serie A.

Secondo le stime della Lega, tale decreto è costato alla Serie A circa 300 milioni di euro, ovvero più o meno 100 milioni ogni singola stagione in cui è stato applicato. Oltre a questo punto, lo stesso Abodi potrebbe dare il via libera alla commercializzazione e vendita dei diritti tv con pacchetti di 5 anni e non più di 3, come accade adesso. Un passaggio fondamentale, secondo la Lega, per rendere più appetibile il prodotto.