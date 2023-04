Szczesny avverte un dolore al petto in Juve-Sporting: il portiere esce dal campo in lacrime

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Problemi per Szczesny durante il match valido per i quarti di finale di Europa League in corso tra Juventus e Sporting Lisbona. Il portiere polacco ha accusato un lieve malore quasi a fine primo tempo, toccandosi il petto e uscendo subito dopo dal terreno di gioco in lacrime. Al suo posto il tecnico bianconero Allegri ha inserito Mattia Perin