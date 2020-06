Il centrocampista ungherese classe 2000, Dominik Szoboszlai, talento accostato con insistenza al Milan, è andato ancora in gol: nella travolgente vittoria del RB Salisburgo per 7 a 2 in casa del Rapid Vienna ha messo a segno il suo settimo centro in campionato. Ad impreziosire la sua prova da segnalare anche due assist vincenti, uno per Valici e l'altro per Junuzovic.