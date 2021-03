T. Nordahl: "Ibra mette il cuore per il Milan. Sul ritorno in nazionale..."

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Thomas Nordahl ha parlato così di Ibrahimovic: "Da quando Zlatan è tornato in Italia chiede molto all’ambiente rossonero. Quando si vincono le partite poi è più facile avvicinare gli altri. A tal proposito vedrete che aprile sarà un mese importante per il Milan e per il futuro di Ibrahimovic. Lui resta un grande giocatore, uno di quelli che gioca con passione, mette il cuore per il calcio e per la maglia rossonera".

Sullo scudetto: "Sinceramente non credo. Ci sono troppi punti di distacco dalla prima. Si deve puntare alla qualificazione in Champions League, un ottimo traguardo. E prestare attenzione dietro: si è svegliato il Napoli, l’Atalanta è molto pericolosa e la Juventus resta la Juventus. Non è tutto fatto".

Sul ritorno in nazionale: "Sono contento. In molti credevano che il gelo tra lui e il c.t. della Svezia non si sarebbe mai sciolto. Invece si sono chiariti. Sul campo Zlatan non si discute. La squadra dovrebbe essere più forte con lui. C’è solo una preoccupazione su cui la gente dibatte. Si ha paura che Ibrahimovic prenderà spazio, che ci sia troppo rispetto per lui e che quindi i giovani gli passino sempre e comunque la palla. Zlatan dovrà adattarsi al gioco dei compagni".