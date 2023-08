T. Weah: "Ero nervoso prima del Milan, come tutta la mia famiglia"

vedi letture

Lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport da parte di Timothy Weah, neo acquisto della Juventus e subito in gol nella sua seconda apparizione con i bianconeri, nell'amichevole di qualche notte fa contro il Real Madrid:

Un consiglio del papà nella partita contro il Milan.

"Prima della partita era abbastanza nervoso, come tutta la famiglia d’altronde, soprattutto perché era contro la sua ex squadra. Poi però io ho giocato bene ed è stato magnifico. Quando l’ho sentito era molto felice per me e io lo stesso".