Tacchinardi: "Pioli mi è sembrato sincero parlando della Juve. Il Milan? Ottima squadra"

vedi letture

Nella lunga intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore Alessio Tacchinardi ha parlato così della corsa Scudetto: "Pioli mi è sembrato sincero parlando della Juve, io la penso come lui. Senza coppe, soprattutto se le italiane dovessero superare i gironi, la Juventus in primavera potrebbe avere vantaggi per lo sprint finale. L’Inter è forte in difesa e a centrocampo, ma in attacco si è indebolita rispetto allo scorso anno: è Lautaro-dipendente.

Il Milan è un’ottima squadra, però non superiore alla Juve. Il Napoli ha perso l’Osimhen della difesa, Kim, e dipende molto da Victor: i campioni possono esaltare una squadra o destabilizzarla. Vedremo...".