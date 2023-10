Tacchinardi sulla Juve a San Siro: "Non c'è occasione migliore per dimostrare di essere tornati"

Alessio Tacchinardi questa mattina è intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport per parlare di Milan-Juventus a pochi giorni dalla supersfida. L'ex bianconero vede nella sfida di San Siro una possibilità per la squadra di Allegri di riconfermarsi ai piani alti della Serie A: "Per la Juve non c’è occasione migliore per dimostrare di essere tornata. I bianconeri, vincendo a San Siro, possono mandare un segnale forte al campionato"