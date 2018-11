Tagliavento: "Il gol di Muntari uno dei miei errori più grandi, oggi non sarebbe successo con la goal line technology"

Intervenuto sulle frequenze di Radio Marte, l'ex arbitro di Serie A Paolo Tagliavento è tornato a parlare dell'errore commesso in occasione del gol non assegnato a Muntari in Milan-Juventus: "Il mio rimpianto è non avere avuto il Var, che è arrivato troppo tardi; i miei errori più importanti in carriera sarebbero stati risolti. Il gol di Muntari è oggettivamente uno dei più grandi, ma già un anno dopo con gli addizionali non sarebbe capitato, oggi poi con la goal line technology non ne parliamo proprio"