Taibi: "Manchester United-Milan sarà una partita equilibrata"

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Massimo Taibi ha parlato della sfida tra Manchester United e Milan, due squadre in cui ha militato. Queste le sue parole: “Sono entrambe ottime squadre, sia Milan che United hanno vinto un match importante. Non è facile fare una previsione senza tifosi, credo sia una partita aperta. E’ difficile fare un pronostico, sarà una partita equilibrata. Old Trafford e San Siro sono stadi che spingono tanto con i tifosi sugli spalti. Il Meazza, insieme a quello di Genova, in Italia, dà una carica diversa. Sono come gli stadi inglesi, infatti anche Old Trafford dà molto. E’ molto particolare, la gente è a bordo campo. San Siro però è uno dei migliori, Old Trafford è lo stadio tipico inglese.”