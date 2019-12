Taiwo: "Ibra è un campione, può accettare la sfida proposta da Maldini"

Taye Taiwo, ex centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni di gazzamercato.it del suo passato al Milan e di Zlatan Ibrahimovic, queste le sue dichiarazioni.

Sul suo passato al Milan:

“Era un grandissimo club, dove ti giravi c’era un campione. Ibra, Cassano, Pato, Robinho, Boateng, Thiago Silva: che squadra! È stata una esperienza fantastica. Sono rimasto in contatto con loro e appena posso vado a trovare gli amici che ho mantenuto a Milanello”.

Su un possibile ritorno di Ibrahimovic in rossonero:

“Zlatan è un campione straordinario. Fa la differenza e sarebbe l’uomo giusto per riportare in alto il Milan. Secondo me può accettare la sfida proposta da Maldini. Sarebbe bello rivederlo in rossonero”.