Talenti in prima squadra? Abate non dispera: altri due giovani esordi in Primavera

Ignazio Abate sta facendo un grandissimo lavoro con la Primavera del Milan. La cartina tornasole non sono tanto i risultati - comunque ottimi dopo una stagione e mezzo - ma la gestione del gruppo e la crescita dei giocatori a disposizione, che poi è la cosa più importante per una squadra giovanile. Quest'anno la Primavera è stata "scippata" di tantissimi talenti che sono finiti a disposizione di Stefano Pioli ma questo è solamente un motivo di orgoglio per Abate: sono i frutti del suo lavoro. Tutti i giocatori che sono andati in prima squadra hanno fatto bene: da Simic a Jimenez, passando per Chaka, Bartesaghi e Zeroli. Senza considerare Camarda.

Ma il lavoro di Abate continua e il tecnico già pensa a ricreare un'altra ondata di possibili risorse che un domani potranno essere spendibili anche ad alti livelli. Il mister rossonero ha continuato a lavorare e ha dato più spazio a nuovi giovani emergenti come Parmiggiani, Sala, Liberali, Perina... per citarne solo alcuni. Anche ieri, nella bella vittoria sul Cagliari, rivale per un posto ai playoff, due nuovi esordi. Dal primo minuto per Nirash Perera, classe 2007, che ha ispirato il gol di Camarda con un bellissimo lancio; a gara in corso per Mattia Cappelletti, difensore classe 2007. Lo stesso Abate si è detto contento a fine gara: "Ho visto che il gruppo sta ritrovando spirito e anima. Ci godiamo questa prestazione e anche i debutti di Perera e Cappelletti, stanno crescendo bene".