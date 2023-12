Talento riconosce talento: Seedorf incontra Leao in spogliatoio. Rafa lo posta e scrive: "Legend"

Rafael Leao e Clarence Seedorf si sono incontrati ieri sera dopo la sfida di Champions League vinta dal Milan contro il Newcastle per 2-1. L'ex asso olandese grande calciatore rossonero ha posato insieme all'attuale numero 10, che Seedorf stesso ha vestito per anni quando era al Milan. Leao ha postato la foto nelle stories di Instagram, con una didascalia che racchiude inequivocabilmente il suo pensiero su Seedorf. "Legend" la scritta che accompagna i due talenti.

Leao ha parlato ieri nel post partita per fornire la sua versione sulla partita: “Volevamo continuare in Champions League, sapevamo che senza vittoria non potevamo pensare di andare avanti. Abbiamo esultato per i tre punti. Adesso continuiamo in Europa League, il Milan non l’ha mai vinta. Ora entriamo in questa competizione per provare a vincerla”.