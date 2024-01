Tanganga non gioca all'Ausburg: fine prestito in anticipo? Piaceva anche al Milan

Può concludersi in anticipo l'avventura all'Augsburg del difensore Japhet Tanganga. Mai utilizzato soprattutto a causa di un infortunio al ginocchio che s'è rivelato più serio del previsto, il difensore classe '99 che ha un contratto col Tottenham valido fino al 30 giugno 2025 potrebbe risolvere il prestito in questo mese di gennaio per far ritorno a Londra e valutare con la società proprietaria del suo cartellino nuove opportunità.

Venticinque anni da compiere il prossimo 31 marzo, Tanganga è difensore che ha fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili inglesi fino all'Under 21. Complessivamente con la prima squadra del Tottenham ha collezionato 50 presenze.

Tanganga in estate era anche nel mirino del Torino, una trattativa legata alla cessione di Buongiorno all'Atalanta poi sfumata. A svelare questo retroscena ai nostri microfoni fu qualche settimana fa il suo procuratore Roberto De Fanti: "La trattativa è iniziata quando Buongiorno stava per andare all'Atalanta: Vagnati ha avuto sempre una grande passione per Tanganga, un difensore che ha debuttato con Mourinho e ha giocato anche con Conte che bloccò nel 2022 il suo trasferimento al Milan. E' successo poi che Buongiorno non è andato all'Atalanta e la trattativa è sfumata. Alla fine abbiamo definito il trasferimento in prestito con diritto di riscatto all'Augsburg, club tedesco molto orientato a prendere giocatori dalla Premier League".