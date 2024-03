Tanta Repubblica Ceca a Milano: saranno circa 5mila i tifosi dello Slavia presenti

Nonostante a San Siro lo Slavia Praga ci abbia già giocato qualche anno fa in Champions League contro l'Inter, quella in programma stasera alla 'Scala del Calcio' rimarrà comunque una partita storica per la compagine ceca, che non a caso avrà un seguito di tifosi molto importante. La posta in palio, nonostante sia "solo" un'andata degli ottavi di finale di Europa League, è alta, motivo per il quale moltissimi sostenitori cechi hanno voluto far sentire la loro vicinanza alla squadra compiendo una trasferta da oltre 800 chilometri.

Secondo le stime riportate dal sito ufficiale del club ceco, infatti, saranno circa cinquemila i tifosi dello Slavia che riempiranno ogni posto del settore ospiti di San Siro per la sfida di questa sera contro il Milan.