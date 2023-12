Tanta tensione ma poche emozioni: Napoli-Monza finisce 0-0

Il Napoli non riesce ad accelerare: la squadra di Mazzarri ha affrontato il Monza nella prima delle due partite che hanno aperto la diciottesima giornata di Serie A alle 18.30. Tra le due squadre è maturato un pareggio (0-0) con poche emozioni ma con tensione da entrambe le parti: al minuto 83 viene infatti espulso Mazzarri per proteste, e il suo collega e rivale Palladino lo imita una decina di minuti dopo. Il Napoli sale ora a 28 punti in classifica, in un anonimo settimo posto che rischia di diventare ottavo in caso di vittoria dell'Atalanta. 22 punti e 11esimo posto per il Monza.

Nell'altro anticipo della diciottesima di Serie A, è la Fiorentina a trionfare contro il Torino: i Viola, grazie a un gol di Ranieri all'83esimo, vincono 1-0 e salgono a quota 33 punti, gli stessi del Milan terzo. I rossoneri, impegnati domani contro il Sassuolo, sono chiamati a rispondere per riallungare in classifica.