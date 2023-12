Tanti auguri a Chaka Traorè! L'ivoriano compie 19 anni

Festa in casa rossonera non solo per Luka Jovic quest'oggi ma anche per il giovane Chaka Traorè che festeggia il compleanno e spegne 19 candeline. L'ivoriano ha esordito giovanissimo con il Parma, a soli 16 anni, prima di essere prelevato dal settore giovanile rossonero dove si è distinto come uno dei giocatori più talentuosi.

Traorè ha da poco esordito con la prima squadra del Milan in Champions League, nell'amara sconfitta contro il Dortmund, entrando a cose fatte. Esordio poi anche in campionato nei minuti finali di Milan-Frosinone. Il club gli ha dedicato questo messaggio: "Chaka, ti auguriamo un compleanno pieno di divertimento!"