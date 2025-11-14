Tanti auguri a Christopher Nkunku che oggi compie 28 anni

Oggi è il compleanno di Christopher Nkunku che compie 28 anni. Il Milan, sul proprio sito, ha fatto così gli auguri all'attaccante francese: "Cresciuto tra Clairefontaine e l'Academy del Paris Saint-Germain, poi protagonista al Lipsia e in Premier League, Christopher Nkunku è arrivato al Milan portando qualità e oggi festeggiamo insieme i suoi 28 anni. Destro naturale, rapido nello stretto, sa rifinire e finalizzare con la stessa lucidità: un profilo moderno che ha subito acceso San Siro con il suo iconico palloncino.

Ora il presente è rossonero: che sia un anno ricco di reti e successi. Tanti auguri, Christopher!".