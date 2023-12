Tanti auguri a Davide Bartesaghi!

Compie oggi 18 anni uno dei talenti più in vista della passata stagione della Primavera di mister Ignazio Abate, Davide Bartesaghi. Un 2023 da sogno per il terzino neo maggiorenne: oltre alle finals di Youth League, dove i rossoneri sono usciti in semifinale pagando i troppi errori sotto porta, il classe 2005 ha esordito anche con la prima squadra rossonera in questa stagione nella vittoria di misura contro il Verona. Tanti auguri Davide!

"È stata un'emozione indescrivibile, sono ancora senza parole. Era inaspettato... appena mi ha chiamato il mister mi sono tremate un po' le gambe per l'emozione. Ma ora sono felice per l'esordio". Così Davide Bartesaghi dopo una giornata che, sempre a suo dire, non scorderà mai. L'esordio in prima squadra, specie se la maglia è quella rossonera del Milan e lo stadio è quello sempre gremito di San Siro, difficilmente verrà dimenticato dal giovane difensore classe 2005.