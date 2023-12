Tanti auguri a Fikayo Tomori! L'inglese spegne 26 candeline

Festa a Milanello quest'oggi: non si esulta per un risultato sportivo ma per il compleanno di Fikayo Tomori che nella giornata odierna spegne 26 candeline. Il centrale inglese, arrivato in rossonero nell'inverno del 2021 dal Chelsea, si è affermato come uno dei leader del Diavolo e uno dei migliori difensori del campionato.

Nel corso di questa stagione è uno dei migliori e dei più continui: nessuno ha giocato più di lui, con 1861 minuti tra campionato e Champions League. Nel corso delle sue presenze si è anche già tolto lo sfizio di due gol. La redazione di MilanNews.it augura a Fik tanti auguri di buon compleanno!