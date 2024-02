Tanti auguri a Filippo Terracciano: primo compleanno in rossonero!

Giornata di prime volte a Milanello. Quest'oggi, infatti, Filippo Terracciano festeggia il suo primo compleanno da giocatore del Milan. Il laterale è stato l'unico acquisto del Diavolo nella recente sessione invernale di mercato, arrivato a titolo definitivo dal Verona, e oggi spegne 21 candeline. Per ora ha giocato solo spezzoni ma è ancora giovane e Moncada ha speso belle parole per lui: "È un giocatore che seguiamo da due anni, ha giocato circa 40 partite con il Verona. È un jolly della difesa, può giocare terzino destro, sinistro e anche mezz’ala. È un profilo che ha giocato sempre, ha un buon fisico. Siamo contenti".

Oggi il Milan, sui propri canali social, gli ha riservato il consueto messaggio di auguri: "Il suo primo compleanno in rossonero! Passa una buona giornata Filippo!".

His first birthday as a Rossonero! Have a good one, Filippo! #SempreMilan