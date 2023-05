MilanNews.it

Tanti auguri a Gianni Comandini, ex calciatore del Milan che oggi compie 46 anni. L'attaccante originario di Cesena giocò una sola stagione rossonera, passando alla storia per aver contribuito alla vittoria ottenuta 0-6 contro l'Inter l'11 maggio 2001. Comandini fu uno dei protagonisti di quello straordinario derby, avendo realizzato una doppietta in appena diciannove minuti.