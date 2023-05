Tanti auguri a Junior Messias! Il messaggio del Milan

Giornate calde tra campionato e Champions ma anche possibilità di festeggiare: oggi è il compleanno di Junior Messias che spegne 32 candeline ma è costretto a farlo lontano dal campo. Il brasiliano, infatti, è indisponibile per la partita di oggi contro lo Spezia. Il Milan gli ha dedicato questo messaggio: "Una fetta di torta di compleanno a tutti noi rossoneri. Buon 32° compleanno a Junior Messias".

Have a slice of birthday cake on all of us Rossoneri



Buon 32° compleanno a Junior Messias

#SempreMilan

Brought to you by @BancoBPMSpa pic.twitter.com/QSnjBHvdat