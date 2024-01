Tanti auguri a Kevin Zeroli! il giovane rossonero compie 19 anni

Oggi è il compleanno di Kevin Zeroli: il giovane rossonero, tra le colonne portanti della Primavera di Ignazio Abate, compie oggi 19 anni. Zeroli ha già esordito in prima squadra con Stefano Pioli, il 30 dicembre 2023 contro il Sassuolo a San Siro, disputando un quarto d'ora circa. 10 i minuti giocati contro il Cagliari in Coppa Italia. Da un po' è stabilmente convocato con il Milan dei grandi. era in panchina anche ieri sera in occasione della sfida con l'Atalanta, persa poi 1-2.

Zeroli è uno dei fari della Primavera di Ignazio Abate: per lui quest'anno 19 presenze, 5 gol e 2 assist giocando centrocampista centrale, mostrando anche un'ottima continuità di rendimento. Zeroli è uno dei talenti, insieme a Simic, Jimenez, Chaka Traorè, Bartesaghi, Camarda e altri, più promettenti del settore giovanile rossonero, e si sta già mettendo in mostra a soli 19 anni, appena compiuti oggi.