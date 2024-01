Tanti auguri a Lapo Nava! Il messaggio del club rossonero

Non solo Valentina Bergamaschi, oggi in casa rossonera si festeggia anche il compleanno di Lapo Nava, quarto portiere rossonero, cresciuto nel settore giovanile del Diavolo e figlio dell'ex difensore del Milan Stefano Nava. L'estremo difensore compie oggi 20 anni precisi: nel corso delle ultime due stagioni è stato spesso in panchina con la prima squadra senza trovare mai l'esordio ufficiale.

Il Milan, tramite i propri profili social che sono stati riattivati dopo il silenzio in solidarietà di Maignan nella giornata di ieri, ha fatto i supi auguri di compleanno al proprio giovane portiere. Il messaggio: "Unitevi nell'augurare a Lapo il più felice dei compleanni".