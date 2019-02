Tanti auguri a Laxalt!!!

Primo compleanno in rossonero per Laxalt, che oggi, 7 febbraio, compie 26 anni! Finora Diego ha collezionato 22 presenze totali e ha iniziato forte il 2019, per esempio fornendo un assist importante a Piatek in occasione del vantaggio contro il Napoli a San Siro in Coppa Italia. A Roma ha sfiorato il possibile gol-vittoria nel finale e in generale sta crescendo nelle prestazioni: un'ottima notizia per Mister Gattuso e la squadra in vista del periodo decisivo. Tanti auguri!