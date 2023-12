Tanti auguri a Luka Jovic! Il rossonero compie 26 anni

Giornata di festeggiamenti anticipati, anche se un po' amari, in casa di Luka Jovic che festeggia il compleanno. Ieri il serbo ha trovato il suo terzo gol in quattro partite: ha evitato la sconfitta ma non la figuraccia della squadra, dalla quale è l'unico insieme a Tomori a essersi salvato. A livello individuale Jovic chiude un bel mese di dicembre che probabilmente gli ha garantito la possibilità di giocarsi le sue carte fino a fine anno.

Jovic, arrivato in extremis nel mercato estivo dalla Fiorentina, compie oggi 26 anni e festeggia così il suo primo compleanno in rossonero. Al momento il serbo ha giocato 13 partite e segnato 3 gol, con la speranza che possa fare sempre meglio in vista del prossimo anno che si avvicina.