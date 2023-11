Tanti auguri a Luka Romero! L'argentino compie 19 anni

Giorno di festa a Milanello, nell'ultimo allenamento prima del weekend di pausa. Il festeggiato di oggi è Luka Romero, uno dei nuovi in casa rossonera, che oggi spegne 19 candeline. Per il giovane attaccante arrivato a parametro zero dalla Lazio un buon precampionato e qualche comparsata nelle ultime sfide con Pioli in emergenza. La redazione di MilanNews.it si unisce nell'augurare un felice primo compleanno da giocatore del Milan a Luka!