Tanti auguri a Mauro Tassotti: l'ex rossonero compie 64 anni!

Il 19 gennaio è sempre una data importante in casa rossonera: oggi infatti festeggia il compleanno Mauro Tassotti, uno dei calciatori più iconici del Milan prima di Arrigo Sacchi e poi di Fabio Capello. Djalma Santos, così veniva soprannominato in onore del difensore della nazionale brasiliana di trent'anni prima, ha vestito da giocatore la maglia rossonera per 17 stagioni, dal 1980-81 al 1996-97, per poi sedersi sulla panchina al fianco di vari allenatori per 14, dal 2000-01 al 2014-15.

Il palmares di Tassotti recita in totale: 6 Scudetti (1987-88, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1995-96, 2003-04), 5 Coppe dei Campioni (1989, 1990, 1994, 2003, 2007), 2 Coppe Intercontinentali (1989, 1990), 3 Supercoppe Europee (1989, 1990, 1994), 5 Supercoppe Italiane (1988, 1992, 1993, 1994, 2004), 1 Coppa Italia (2003), 1 Mitropa Cup (1982), 1 Mundialito per Clubs (1987), 2 Promozioni in Serie A (1980-81, 1982-83).