Tanti auguri a Mike Maignan che oggi compie 28 anni!!!

© foto di DANIELE MASCOLO

Oggi, 3 luglio, è il compleanno di Mike Maignan che compie 28 anni. Arrivato a Milanello dal Lille nell'estate 2021, il portiere francese, nelle sue due prime stagioni in maglia rossonera, ha collezionato 68 presenze, nelle quali ha subito 59 gol. In questi due anni, Maignan non è diventato solo uno dei leader indiscussi del Milan, ma anche uno dei portieri più forti al mondo. Tanti auguri Mike!!!