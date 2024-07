Tanti auguri a... Mike Maignan! Magic compie 29 anni

Giornata di festa in casa Milan e sicuramente anche nel ritiro della Francia: il portiere rossonero e della nazionale transalpina Mike Maignan compie 29 anni. Il compleanno dell'estremo difensore arriva nel bel mezzo del Campionato Europeo in Germania in cui l'altroieri la sua nazionale ha staccato il pass per i quarti di finale battendo il Belgio per 1-0: una gara in cui lo stesso Maignan è stato protagonista con un paio di interventi decisivi. Ora la Francia è attesa dal Portogallo di Rafa Leao.

Si tratta della prima grande competizione per nazionali che Maignan gioca da titolare. Oggi però il portiere spegne 29 candeline ed è sicuramente tra i migliori portieri del mondo, una posizione che ha raggiunto anche grazie dopo l'approdo in rossonero nell'estate del 2021. Dopo tre stagioni al Milan, segnate da qualche infortunio di troppo, Maignan si è affermato tra i migliori nel suo ruolo anche se a oggi la sua stagione migliore rimane la prima che si è conclusa con la vittoria dello Scudetto.

