Tanti auguri a Rade Krunic. Gli auguri social del Milan

Giorno di festeggiamenti in casa rossonera. Oggi compie gli anni Rade Krunic. Il bosniaco, fermo ai box per infortunio almeno fino a dopo la sosta, festeggia oggi il traguardo dei 30 anni d'età e lo fa da pedina fondamentale del Milan di Stefano Pioli. Il club rossonero gli ha fatto gli auguri, come di consueto, sui propri canali social: "Rade compie 30 anni oggi! Auguri per il tuo compleanno!". Anche la redazione di MilanNews.it si unisce agli auguri a Rade!