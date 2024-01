Tanti auguri a Ruben Loftus-Cheek! Primo compleanno in rossonero

Grande festa oggi a Milanello: è il compleanno di Ruben Loftus-Cheek! Il centrocampista inglese festeggia oggi 28 anni e lo fa nel migliore dei modi, reduce dal suo terzo gol con la maglia del Diavolo, arrivato a Udine. L'ex Chelsea si è subito affermato come un titolarissimo della squadra di Stefano Pioli e ha collezionato fino a questo momento 22 presenze, 3 gol e 2 assist.

Il messaggio del Milan sui social: "Dopo il gol di sabato, festeggiamo un po' un compleanno". Si tratta del primo compleanno rossonero per Loftus. La redazione di MilanNews.it si unisce agli auguri al centrocampista inglese!

Following up on Saturday's goal with some birthday celebrations #SempreMilan