Tanti auguri ad Alessandro Florenzi! "Spizzi" compie 33 anni

Giornata di festa in casa rossonera. Il protagonista è Alessandro Florenzi che quest'oggi compie 33 anni. Il laterale romano sta vivendo la sua terza stagione in rossonero e con la maglia del Milan ha saputo ritrovare un ruolo stabile dopo un po' di girovagare post divorzio dalla Roma. Florenzi ha vinto lo scudetto nel suo primo anno con il Diavolo e oggi è una soluzione sicura sulla fascia per Stefano Pioli. Con il Milan, "Spizzi" - come viene chiamato - ha collezionato 68 presenze complessive, andando in gol per due volte.

Il Milan gli ha dedicato, come di consueto nel giorno del compleanno, un post di auguri, che recita così: "33 candeline da spegnere per il nostro numero 42! Auguri Alessandro Florenzi!". L'ex Roma ha ancora un anno di contratto con il Milan. La redazione di MilanNews.it si unisce agli auguri per Alessandro Florenzi!