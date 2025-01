Tanti auguri ad Emerson Royal che oggi compie 26 anni

Sono giornate di compleanni e vigilie in casa rossonera: dopo Fofana prima di Milan-Cagliari nell'attesa di Como-Milan tocca a Emerson Royal, anche lui al primo compleanno da giocatore rossonero. Nei suoi primi mesi da milanista il terzino brasiliano si è contraddistinto per spirito d'abnegazione e per il contributo alla causa, sommando prestazioni ed esperienze importanti. Oggi per Emerson Royal sono 26 anni: tanti auguri!