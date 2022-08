Tanti auguri di buon compleanno a Bonaventura: l'ex centrocampista del Milan compie 33 anni

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Compie oggi 33 anni Giacomo Bonaventura. Il centrocampista di San Severino Marche, attualmente alla Fiorentina, in carriera ha vestito la maglia del Milan per ben 6 stagioni. Fra alti e bassi, Bonaventura con il Milan ha giocato 184 partite segnando 35 gol, vincendo anche la Supercoppa italiana nel 2016 contro la Juventus. Il Milan gli dedica un post sui social per il suo compleanno in cui ha scritto: “Tantissimi auguri a Jack Bonaventura, oggi 33 anni!”.