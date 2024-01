Tanti giovanissimi in campo, ma è tutto fuorché una partita inutile: Milan-Cagliari è decisiva per la stagione rossonera

Oggi è il giorno di Milan-Cagliari, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia in scena a San Siro alle ore 21:00. Continua l’emergenza in difesa per Pioli, che si ritrova solo con Simic e Kjaer come centrali di ruolo. In giornata tornerà Gabbia dal Villarreal, ma chiaramente non sarà della partita. Indisponibile anche Bennacer, già partito per la Coppa d’Africa; Chukwueze, invece, ci sarà grazie al permesso speciale accordato dalla Nigeria.

Coppa Italia da vincere

Le motivazioni per fare bene, nonostante la gara arrivi tra due impegni di campionato e a inizio dell'anno nuovo, sono tante. Con l'Europa League, la Coppa Italia è una competizione che, sulla carta, il Milan deve ambire a vincere: specialmente dopo l'eliminazione dell'Inter. L'anno scorso, tra l'altro, i rossoneri uscirono subito, quindi c'è in gioco anche una questione di riscatto. In più, nel momento di mancanza di continuità e di uomini per infortunio, ogni partita può aiutare il Milan a consolidare le sue certezze.

La probabile formazione

Sicuramente Maignan in porta, la linea difensiva avrà un'età media ringiovanita: infatti al fianco di Theo come centrale giocherà Simic, mentre sulla fascia opposta rispetto a Calabria è previsto l'esordio assoluto di un altro classe 2005 Alex Jimenez. Per Kjaer dunque un turno di riposo. A centrocampo non si fermerà Reijnders che farà coppia con Adli, pronto a tornare dal primo minuto. In attacco sarà tutto stravolto. Sulla destra Chukwueze giocherà l'ultima prima di partire per l'Africa e insieme a lui dovrebbero esserci Luka Romero, ad agire sulla trequarti, e Chaka Traorè nel ruolo di Leao. La punta sarà Jovic.