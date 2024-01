Tanti leader al Milan, Florenzi fra questi: "E' forse questo il nostro segreto"

Da Kjaer a Maignan, passando per capitan Calabria, Theo Hernandez, Giroud ed ovviamente anche Zlatan Ibrahimovic. Questi sono solo alcuni dei leader che ha questo Milan in rosa ed in dirigenza, personaggi che fanno bene ai più giovani e che piacciono soprattutto anche ai tifosi, e fra i quali rientra ovviamente anche Alessandro Florenzi.

L'avere tanti leader nel gruppo è forse uno dei segreti di questo Milan, come detto anche ai microfondi di Sportmediaset dal rossonero: "Abbiamo tanti leader, tutti diversi, compreso me. Forse è questo il segreto, averne tanti con caratteristiche diverse".