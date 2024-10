Tanto Milan in questa Francia: l'azione nel terzo gol è un capolavoro di Maignan e Theo

La Francia vince contro Israele per 4-1, rimanendo però ancora dietro all'Italia nel gruppo 2 del girone di Nations League. Una partita vinta e gestita bene dai francesi di Didier Deschamps, bravi a dimostrare tutta la loro forza contro un avversario assolutamente abbordabile. Per i galletti a segno Camavinga, Nkunku, Guendozi e Barcola. Buona prova per i francesi del Milan, Maignan, Theo (in campo per 89 minuti) e Fofana (subentrato a 20 minuti dalla fine).

Per il terzino milanista invece, assist per Guendozi al termine di una organizzata dal fondo da Maignan, bravo a servire in corsa Theo, un qualcosa che siamo abituati a vedere anche con il Milan. Theo è stato poi bravo a partire dalla sua metà campo, scaricare su Barcola e poi si buttarsi al centro, dove è stato abile e lucido nel servire a rimorchio Guendozi. Buona partita anche per Fofana, che ha collezionato minuti importanti nel finale di match.