Tapiro d'oro a Ibra. Lo svedese scherza: "Sono io il proprietario del Milan, ma questo è un segreto"

Ottavo Tapiro d'oro per Zlatan Ibrahimovic, stavolta dopo la bufera che ha coinvolto il Milan per presunte irregolarità nel passaggio di proprietà tra Elliott e RedBird. Questa sera, durante Striscia la notizia (su Canale 5, alle 20.35), verrà mandato in onda il video della consegna del premio da parte di Valerio Stafelli. Durante l'intervista, lo svedese ha prima scherzato: "Sono io il proprietario del Milan, ma questo è un segreto".

Poi il Senior Advisor di RedBird e del Milan ha invece precisato sulla questione: "C’è stato un controllo, ma non hanno trovato niente. Il proprietario del Milan è RedBird".