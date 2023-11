Tappa a Udine per l'Integrity Tour 2023

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Tappa a Udine per l'Integrity Tour 2023, l`iniziativa, giunta alla nona edizione, promossa da Lega Serie A, Sportradar e Istituto per il Credito Sportivo volta a rafforzare la cultura della legalità nel mondo del calcio e a diffondere i veri valori dello sport. Oggi si è svolto l`incontro con la prima squadra e con le formazioni Primavera e under 17 del club friulano, durante il quale l`avvocato Marcello Presilla, responsabile Integrity per l`Italia di Sportradar, ha spiegato ai tesserati il fenomeno del match fixing in tutte le sue forme, dedicando anche particolare attenzione alle problematiche legate alle violazioni in materia di betting e le corrette modalità di utilizzo dei social media da parte dei calciatori. "Informazione e formazione su questo tema sono indispensabili soprattutto quando si parla dei vertici della piramide calcistica, considerando anche l'immagine di calciatori professionisti che sono esempi per i giovani.

I valori e l'etica sono principi non negoziabili nel calcio come nella vita e per questo siamo, come sempre, entusiasti di questi incontri che trovano il nostro pieno sostegno ed interesse", ha dichiarato il dg dell'Udinese, Franco Collavino. L`Integrity Tour proseguirà nelle prossime settimane con incontri in tutte le città italiane che ospitano squadre di Serie A, con l`obiettivo di sensibilizzare i protagonisti sull`importanza della legalità nello sport. (ANSA).