Tardelli: "Ibra e Pato estranei al progetto del Milan"

Sulle colonne de La Stampa, Marco Tardelli ha commentato così le voci sui possibili ritorni di Ibrahimovic e Pato al Milan: "Ci sono squadre che già vanno sul mercato riparatorio alla ricerca di giocatori per migliorare una rosa finora insoddisfacente. Tra questi club c’è anche il Milan falcidiato dagli infortuni e in attesa del verdetto Uefa sul fair play finanziario atteso a dicembre. Ed è proprio al Milan che voglio dedicare la mia rubrica. Caro Milan, leggo che nel mercato si parla di Sensi, ottimo centrocampista, o Paredes, per la difesa Christensen e sarebbero certamente utili alla causa della squadra rinforzando un organico in questo momento in difficoltà ma con un futuro di qualità. Ma quando leggo che si vuole migliorare l’attacco con Pato ed Ibrahimovic, rimango perplesso e non riesco ad immaginare quale veramente sia il cammino della società. Lo svedese è stato un grandissimo giocatore, potrebbe portare esperienza, ma anche confusione fra giovani che hanno bisogno di credere nel proprio allenatore, come finora è stato. Accetterà di stare anche in panchina o potrebbe creare qualche problema a Gattuso nella gestione dello spogliatoio? Si parla anche di Pato, anche lui ottimo attaccante, vecchia conoscenza per il nostro calcio, ma come Ibrahimovic un ritorno ed esempi negativi di giocatori rientrati nella passata società sono molti soprattutto nel Milan. Il club ha scelto la strada dei giovani, pieni di motivazioni e di entusiasmo, con l’idea di potere formare un gruppo per un cammino che in pochi anni possa riportare il Milan dove merita. Sono certo che Maldini e Leonardo hanno questo in mente, perché ho la certezza che credano nei giovani".