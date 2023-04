Tardelli: "Non mi stupiscono gli exploit in Europa: il nostro calcio è ancora molto valido"

MilanNews.it

© foto di Lorenzo Marucci

Marco Tardelli, ex centrocampista della Juventus, è intervenuto all'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport per commentare il percorso delle squadre italiane nelle coppe europee: "Non mi stupiscono gli exploit in Europa di Milan, Inter, Juventus, Roma e Fiorentina: il nostro calcio è ancora molto valido, ma deve puntare di più sui giovani italiani".