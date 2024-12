Tardelli sullo sfogo di Fonseca: "Bravo Paulo. Non si è nascosto dietro ad un dito nonostante la vittoria"

vedi letture

Intervistato dai taccuini de La Stampa, l'ex calciatore Marco Tardelli si è soffermato non solo sulla vittoria della Juventus sul Manchester City, ma anche su quella del Milan e dello sfogo di Paulo Fonseca.

L'ex centrocampista parla poi del Milan e dello sfogo di Paulo Fonseca

"Anche il Milan ha vinto, giocando però una brutta gara senza rabbia e continuità. I rossoneri, confusi e disattenti, si sono imposti nel finale, dopo aver subito il gioco della Stella Rossa e rischiando in troppe occasioni. Mi è piaciuto Fonseca nelle sue dichiarazioni sull’atteggiamento dei giocatori in campo e durante gli allenamenti, chiedendo più professionalità anche in settimana. Non si è nascosto dietro ad un dito nonostante la vittoria, ha scaricato tutta la delusione che è peggio della rabbia, amareggiato dal loro comportamento, accusandoli di non onorare la maglia come dovrebbero. Vedremo la risposta, sia da parte della squadra che da parte della società. Lui è stato molto chiaro, bravo Paulo".