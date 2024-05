Tare: "C'è da capire cosa farà il Milan... Sarà un campionato molto frizzante"

Igli Tare, ex direttore sportivo della Lazio, ha rilasciato una lunga intervista a SportMediaset, parlando di tantissimi argomenti: "Se è un calcio in crescita? Sì, vedendo gli ultimi anni direi assolutamente sì. L'Italia è prima nel ranking quest'anno, è un dato molto positivo".

Tudor è l'uomo giusto per la Lazio?

"Facendo una scelta drastica è giusto anche dare seguito. Alla fine si sono qualificati alla prossima Europa League, ora è il momento di fare una valutazione e capire se c'è un punto di partenza per il futuro, è fondamentale per avere chiarezza già dall'inizio della stagione. Sanno cosa fanno".

La incuriosisce di più la Juve di Motta o il Napoli di Conte?

"Penso che sarà un campionato molto interessante per il rientro di Conte, l'Inter di Inzaghi, la Juventus di Thiago Motta. C'è da capire cosa farà il Milan... Sarà un campionato molto frizzante, anche per il fatto che Conte è una persona con una mentalità vincente".

Sarà un campionato più aperto?

"Assolutamente sì".