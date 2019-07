Tare è a Londra: si chiude per Milinkovic-Savic al Man. United

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sono ore decisive per la cessione di Sergej Milinkovic-Savic dalla Lazio al Manchester United. Il ds biancoleste Igli Tare è a Londra, ufficialmente per monitorare alcune operazioni in entrata. Ma in realtà sono in corso contatti con i Red Devils che sarebbero pronti a offrire 75 milioni di euro per il serbo. Quest’ultimo avrebbe a sostituire Paul Pogba, diretto al Real Madrid. A Londra dovrebbe arrivare nelle prossime ore pure l’agente di Milinkovic, Mateja Kezman. La Lazio spera in un rilancio del Paris Saint-Germain, che aveva chiesto notizie del serbo nei giorni scorsi, ma l’interesse del club parigino pare essersi raffreddato.